Modica: assegnati i lotti residui della zona artigianale. Antoci annuncia nuove imprese e sviluppo sostenibile

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Prende ufficialmente il via il percorso di assegnazione dei lotti residui della zona artigianale di Modica. Stamattina sono state convocate le prime undici ditte nell’ambito di una procedura che ha portato complessivamente all’assegnazione di trentuno lotti, segnando un passaggio importante per il rilancio produttivo dell’area.

A fare il punto sull’iniziativa è stato l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Modica, Tino Antoci, che ha sottolineato il valore strategico dell’operazione per il tessuto economico cittadino.

“Si tratta di un risultato importante – dichiara l’assessore Antoci – frutto di un lavoro lungo oltre un anno, avviato attraverso un bando pubblico e portato avanti grazie ad una programmazione seria e condivisa con il mondo produttivo”.

Determinante, secondo l’amministrazione comunale, anche il contributo della commissione tecnica composta da rappresentanti di CNA e Confartigianato, che ha consentito di valutare le pratiche presentate dalle aziende interessate.

L’obiettivo è quello di completare la saturazione degli spazi disponibili nella zona artigianale attraverso nuovi insediamenti produttivi capaci di generare occupazione e investimenti sul territorio.

Presente all’incontro anche il sindaco Maria Monisteri, che ha evidenziato come il progetto guardi non solo alla crescita economica, ma anche alla sostenibilità ambientale e all’innovazione.

“Parliamo di imprese che creeranno lavoro, investimenti e nuove opportunità per il territorio – ha dichiarato il sindaco – ma soprattutto di un modello di sviluppo che guarda al futuro”.

I nuovi insediamenti dovranno infatti rispettare elevati standard di ecosostenibilità, con attenzione all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e alla qualità dell’aria. Prevista inoltre una quota riservata alle start up under 35, scelta che punta a favorire il protagonismo delle nuove generazioni nel sistema produttivo locale.

L’amministrazione comunale ha annunciato inoltre la convocazione, nei prossimi giorni, di una riunione con le aziende già presenti nell’area artigianale e con le nuove assegnatarie. Nel corso dell’incontro sarà illustrato il progetto di riqualificazione e riorganizzazione dell’area, finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive con uno stanziamento di un milione e 300 mila euro.

“È un ulteriore tassello di una visione complessiva – conclude Antoci – che punta a rendere la zona artigianale di Modica sempre più moderna, efficiente, sostenibile e competitiva”.

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