Bandiere Verdi 2026: nuove conferme e una new entry, ora ufficiale: Marina di Modica

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Il Ragusano si conferma ancora una volta tra i territori più virtuosi d’Italia per la qualità delle sue spiagge a misura di bambino. Il nuovo elenco delle Bandiere Verdi 2026, presentato a Modica dal fondatore e coordinatore della ricerca Italo Farnetani, vede infatti la provincia di Ragusa tra le protagoniste assolute a livello nazionale, con una rete consolidata di località costiere premiate dai pediatri.

Le Bandiere Verdi rappresentano un riconoscimento assegnato alle spiagge ritenute più adatte alle famiglie e ai bambini, sulla base di criteri legati alla sicurezza, alla qualità dei servizi, alla fruibilità degli spazi e alla presenza di operatori di salvataggio. Un sistema di valutazione che coinvolge migliaia di pediatri italiani e stranieri e che ogni anno individua le località più idonee allo sviluppo psico-fisico dei più piccoli.

Nel 2026 la provincia di Ragusa rafforza ulteriormente la propria posizione, confermandosi tra le aree italiane con il maggior numero di spiagge premiate. Tra le località riconfermate figurano Ragusa con Marina di Ragusa, Pozzallo con le aree di Pietre Nere e Raganzino, Santa Croce Camerina con le zone di Casuzze, Punta Secca e Caucana, Scicli con Sampieri e Vittoria con Scoglitti.

A queste si aggiunge una novità importante: Modica entra ufficialmente nella rete delle Bandiere Verdi con Marina di Modica, nuova new entry del 2026 che rafforza ulteriormente il profilo turistico e familiare del litorale ibleo.

Il riconoscimento assegnato al territorio ragusano evidenzia una continuità ormai consolidata nel tempo, con spiagge caratterizzate da fondali bassi e sabbiosi, servizi dedicati alle famiglie e una crescente attenzione alla sicurezza dei bagnanti. Elementi che rendono il litorale della provincia una delle mete più apprezzate del turismo balneare italiano.

La presentazione dei dati, avvenuta nell’Aula consiliare del Comune di Modica alla presenza di autorità locali, medici e amministratori del territorio, ha sottolineato come la Sicilia resti tra le regioni leader insieme alla Calabria per numero di Bandiere Verdi, con il Ragusano che si conferma una delle aree più rappresentative.

Il risultato assume un valore ancora più significativo se si considera il ruolo crescente del turismo familiare nelle scelte di viaggio, con sempre più famiglie che privilegiano destinazioni sicure, attrezzate e adatte ai bambini.

Il litorale della provincia di Ragusa, da Marina di Ragusa fino a Sampieri, passando per Pozzallo, Scoglitti e le spiagge di Santa Croce Camerina, continua quindi a rappresentare un punto di riferimento nazionale per qualità ambientale e servizi, rafforzando la propria immagine di destinazione balneare family-friendly.

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