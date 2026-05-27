Modica piange Ciccio Pluchino, anima del Cine-Teatro e protagonista della vita culturale della città. Domani i funerali

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Si è spento all’età di 78 anni Ciccio Pluchino, imprenditore stimato, storico gestore del Cine-Teatro Pluchino e protagonista di una stagione culturale che ha segnato profondamente la città della Contea.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione in tutta Modica, dove il nome della famiglia Pluchino rappresenta da decenni un pezzo importante della storia imprenditoriale e sociale cittadina.

Figlio minore del compianto Innocenzo Pluchino, storico costruttore edile che negli Anni Sessanta e Settanta contribuì in maniera significativa alla crescita urbanistica di Modica, Ciccio era il più piccolo di cinque fratelli. Ma seppe costruire un percorso personale fatto di entusiasmo, visione e amore per la sua città.

Il suo nome resta indissolubilmente legato al Cine-Teatro Pluchino di viale Medaglie d’Oro, luogo simbolo della cultura e dello spettacolo modicano. Per intere generazioni di modicani quel teatro è stato molto più di una sala cinematografica: era un punto di incontro, un luogo di emozioni condivise, di grandi spettacoli e di stagioni teatrali che portarono a Modica i più importanti nomi del panorama artistico nazionale.

Fu tra i fondatori di Radio Emmeuno nel 1976, del Gruppo Teatro Emmeuno e successivamente anche di Teleuno negli Anni Ottanta, diventando uno dei protagonisti di quella stagione irripetibile di fermento culturale e creativo che cambiò il volto della comunicazione locale. Una stagione ricordata con affetto anche da Pierpaolo Ruta, che sui social ha condiviso una storica fotografia del 1973 scattata durante l’inaugurazione della mostra “Noi ieri ed oggi” del gruppo di studio del Museo Etnografico “S. A. Guastella”.

“Con Ciccio se ne va uno degli amici più cari di Franco Ruta, uno degli ultimi protagonisti di una stagione irripetibile, generosa ed entusiasmante, che ha lasciato un segno profondo nella vita culturale di Modica”, si legge nel messaggio di cordoglio.

Dopo gli anni del teatro e dello spettacolo, Ciccio Pluchino si era dedicato al settore assicurativo, attività poi proseguita dal figlio Marco, continuando a distinguersi per serietà, affidabilità e grande capacità umana. Negli ultimi anni, a causa di problemi di salute, si era ritirato dalla vita pubblica, ma il ricordo e l’affetto della città nei suoi confronti non si erano mai spenti.

I funerali di Ciccio Pluchino saranno celebrati domani, giovedì 28 maggio, alle ore 15 nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica.

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