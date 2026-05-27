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Chiaramonte: ritrovati in un campo il tabernacolo e le ostie consacrate trafugati dalla chiesa di Santa Rita

27 Mag 2026 08:48
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Momenti di sollievo e commozione a Chiaramonte Gulfi dopo il ritrovamento del tabernacolo e delle particole consacrate trafugate nei giorni scorsi dalla chiesa di Santa Rita, in contrada Sperlinga.

Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio in un terreno nelle vicinanze della chiesa, dove ignoti avrebbero abbandonato il tabernacolo dopo averlo forzato e scassinato. Secondo quanto emerso, i responsabili del furto, accortisi dell’assenza di oggetti preziosi o di valore economico, avrebbero deciso di disfarsene poco distante dal luogo del colpo.

A dare la notizia è stato il parroco, il sacerdote Giovanni Piccione, che ha condiviso con i fedeli il parziale lieto fine di una vicenda che aveva profondamente scosso la comunità religiosa locale.

“Questo ritrovamento, anche se non è ancora tutto, ci rincuora perché il Santissimo è stato abbandonato nelle vicinanze”, ha fatto sapere il parroco.

Il furto sacrilego aveva suscitato indignazione e dolore tra i residenti di Chiaramonte Gulfi e tra i fedeli della zona, particolarmente legati alla chiesa di Santa Rita in contrada Sperlinga. La sottrazione del tabernacolo e delle ostie consacrate era stata vissuta come un gesto gravissimo non solo sotto il profilo materiale, ma soprattutto spirituale.

Resta però ancora un elemento importante da ritrovare: manca infatti la reliquia di Santa Rita, che al momento non è stata recuperata. Le ricerche proseguono nella speranza che possa essere restituita o rinvenuta nelle prossime ore.

Sull’episodio continuano gli accertamenti delle forze dell’ordine per individuare i responsabili del furto e ricostruire con precisione quanto accaduto durante la notte del raid nella chiesa.

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