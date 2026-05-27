L’arcivescovo di Palermo, l’ispicese Corrado Lorefice, presidente della Commissione episcopale per le migrazioni. La sua elezione a Roma

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Il suo impegno in favore dei migranti è stato massimo e continuerà su questa strada anche nel futuro. Lui, mons. Corrado Lorefice 63 anni, chiamato da Papa Francesco a Palermo (era il 27 ottobre 2015) per guidare un’Arcidiocesi delicata, ha mostrato un forte impegno anche su un campo delicato, quale quello delle migrazioni che gli hanno comportato, alcune volte, anche dei duri attacchi. La sua elezione a presidente della Commissione episcopale per le migrazioni è arrivata nell’82esima assemblea generale della Conferenza episcopale italiana nel corso della quale sono stati eletti i presidenti delle dodici Commissioni episcopali d’Italia, che faranno parte del Consiglio permanente per il prossimo quinquennio. “Per la Chiesa italiana quello di monsignor Corrado Lorefice a favore delle donne, degli uomini e dei bambini che migrano, attraverso le rotte del Mediterraneo, in mare e via terra, fuggendo da condizioni di povertà estrema ma anche da persecuzioni e che desiderano essere accolti nel pieno rispetto della loro dignità, è un impegno prezioso portato avanti alla luce dell’annuncio del Vangelo e del rispetto degli elementari diritti di ogni essere umano – ha scritto in una nota l’Arcidiocesi palermitana – la Chiesa di Palermo, nell’augurare al suo vescovo un proficuo lavoro come presidente della Commissione episcopale per le migrazioni, lo supporterà con la preghiera e con l’affetto di sempre anche in questo nuovo, delicato, servizio”. Nello scorso mese di dicembre era stato festeggiato nel decennale della sua nomina ad Arcivescovo Metropolita di Palermo. “Da dieci anni siete entrati nel mio cuore e da dieci anni busso e sono accolto nel vostro cuore” aveva salutato così lo scorso 5 dicembre l’anniversario nella Palermo che ama in ogni sua manifestazione. Appena dieci giorni prima aveva presentato il suo libro “Nel segno della Speranza. Un Vescovo a Palermo, dittà delle emergenze”. Già a capo della chiesa Madre San Pietro di Modica, mons. Corrado Lorefice aveva lasciato il segno del suo apostolato nella chiesa netina.

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