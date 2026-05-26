A Marina di Ragusa vandali colpiscono i pozzi Gravina: rischio disservizi idrici nel pieno della stagione estiva

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Un grave episodio di vandalismo mette a rischio il servizio idrico di Marina di Ragusa proprio alla vigilia della stagione estiva. A lanciare l’allarme è Iblea Acque Spa, che nelle ultime ore ha segnalato un tentativo di furto dei cavi elettrici presso i pozzi Gravina, infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento idrico della frazione balneare ragusana.

L’azione dei malviventi ha provocato ingenti danni agli impianti, compromettendo il corretto funzionamento del sistema di sollevamento dell’acqua e creando una situazione di potenziale criticità per migliaia di utenti. Secondo quanto comunicato dalla società che gestisce il servizio idrico integrato, si tratta di un atto particolarmente grave perché colpisce direttamente un’infrastruttura pubblica essenziale, mettendo a rischio la continuità dell’erogazione dell’acqua potabile.

I tecnici di Iblea Acque sono intervenuti immediatamente per limitare le conseguenze dell’accaduto e ripristinare il funzionamento degli impianti. Uno dei pozzi interessati è già stato riattivato, mentre sugli altri due sono in corso interventi urgenti per consentire il ritorno alla piena operatività nel più breve tempo possibile.

Nonostante il rapido intervento delle squadre tecniche, la società avverte che nelle prossime ore potrebbero verificarsi disservizi o riduzioni della pressione idrica in alcune zone di Marina di Ragusa. Una situazione che viene monitorata costantemente per evitare ulteriori disagi alla popolazione residente e ai numerosi visitatori che iniziano ad affollare la località balneare.

Per fronteggiare eventuali emergenze, Iblea Acque ha predisposto anche un servizio di autobotte destinato alle aree che dovessero registrare criticità più rilevanti. Contestualmente, l’azienda ha invitato i cittadini a segnalare eventuali problemi attraverso i canali di assistenza attivati.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sul completo ripristino del servizio.

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