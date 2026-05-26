Disordini in centro a Modica, finisce in carcere il 38enne tunisino bloccato nel giorni scorsi: evade dai domiciliari per andare in ospedale, arrestato

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Aveva creato disordini in centro a Modica, andando in escandescenze, ieri pomeriggio è stato nuovamente arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale e condotto in carcere. Si tratta di un cittadino tunisino di 38anni che lo scorso 22 maggio era finito ai domiciliari dopo un turbolento pomeriggio in centro a Modica. L’uomo, che è difeso dall’avvocato Piero Sabellini, si trovava in un evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. In occasione della prima convalida, il difensore aveva richiesto che al suo assistito venissero concessi i domiciliari in struttura idonea a avviare un iter di cura e disintossicazione. Il 38enne al termine della convalida era stato posto ai domiciliari nella sua abitazione dove sarebbe rimasto fino a ieri pomeriggio quando aveva iniziato a stare male probabilmente in preda ad una crisi di astinenza. Si era recato spontaneamente al pronto soccorso dell’ospedale di Modica. Lì è stato arrestato per evasione e una nuova accusa di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato condotto in carcere. L’udienza di convalida probabilmente verrà calendarizzata nella giornata di domani.

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