E al cimitero di rubano anche i fiori. Denunciata una donna

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È stata individuata e deferita all’Autorità Giudiziaria la responsabile dei furti di fiori avvenuti negli ultimi mesi all’interno del cimitero comunale di Scicli. A conclusione delle indagini condotte dalla Polizia Locale, gli agenti sono riusciti a risalire all’autrice degli episodi che avevano suscitato forte indignazione e amarezza tra numerose famiglie della città.

L’attività investigativa è partita dalle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano denunciato la sparizione di composizioni floreali e fiori lasciati sulle tombe dei propri cari. Un fenomeno che aveva generato dolore e sconcerto, colpendo persone già segnate dal lutto e privandole di un gesto simbolico di memoria e affetto.

Determinante, ai fini dell’identificazione, si è rivelato il sistema di videosorveglianza installato nell’area cimiteriale. Le immagini registrate dalle telecamere hanno infatti consentito agli agenti di ricostruire i movimenti della responsabile e raccogliere gli elementi necessari per procedere al deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la condotta contestata integra il reato di furto ma anche la violazione dell’articolo 408 del Codice Penale, che punisce l’oltraggio a luogo di sepoltura. Si tratta di un reato considerato particolarmente grave perché lesivo del rispetto dovuto ai defunti e ai luoghi destinati alla loro memoria.

Rubare fiori da una tomba, sottolineano dal Comando, non rappresenta soltanto un gesto illecito ma un comportamento profondamente offensivo sul piano umano e morale, capace di provocare sgomento e indignazione nei familiari che si recano al cimitero per un momento di raccoglimento e vicinanza ai propri cari scomparsi.

L’Amministrazione comunale sciclitana ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia Locale e vicinanza alle famiglie coinvolte, condannando con fermezza episodi che turbano la serenità della comunità e offendono il senso civico collettivo.

Il Comune ha inoltre annunciato che le attività di controllo e vigilanza all’interno del cimitero proseguiranno con continuità per garantire che il luogo mantenga il proprio carattere di rispetto, silenzio e dignità.

Dal Comando arriva infine un invito alla cittadinanza a continuare a segnalare tempestivamente eventuali comportamenti sospetti, contribuendo così a prevenire il ripetersi di episodi che colpiscono profondamente la sensibilità pubblica e la memoria dei defunti

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