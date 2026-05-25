Ancora un incidente sulla Ragusa-Marina di Ragusa: autocarro fuori strada finisce contro un muro a secco

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Ancora un incidente stradale sulla SP25 Ragusa–Marina di Ragusa. Dopo quello avvenuto ieri lungo l’arteria che collega il capoluogo alla fascia costiera, anche questa mattina si è registrato un nuovo incidente stradale.

Secondo le prime informazioni, un autocarro sarebbe uscito autonomamente fuori dalla carreggiata, terminando la propria corsa contro uno dei caratteristici muri a secco che costeggiano la provinciale. L’impatto si sarebbe verificato in un tratto particolarmente trafficato della strada, già da tempo al centro di polemiche e segnalazioni per la sicurezza della viabilità.

Al momento non risultano coinvolti altri mezzi. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la circolazione.

L’episodio arriva a meno di ventiquattro ore dall’incidente di ieri e dal recente incidente, di qualche giorno fa, che ha coinvolto un autoarticolato sulla stessa SP25, con il mezzo pesante ribaltato e il traffico rimasto paralizzato per ore.

La Ragusa–Marina di Ragusa continua così a confermarsi una delle arterie più delicate del territorio ibleo, soprattutto nei periodi di intenso traffico verso la costa e a seguito anche dei cantieri aperti per il secondo elettrodotto per Malta.

Il nuovo incidente di stamattina riaccende inevitabilmente l’attenzione sulle condizioni della strada e sulla sicurezza di una direttrice fondamentale per i collegamenti tra Ragusa e Marina di Ragusa, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva e dell’aumento dei flussi veicolari.

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