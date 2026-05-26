Fuga in scooter e poi a piedi: arrestato un 36enne a Scoglitti ricercato per contrabbando di sigarette

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Un inseguimento a forte velocità, poi la fuga a piedi tra le auto parcheggiate. Si è conclusa così, con l’arresto, l’operazione dei Carabinieri della Stazione di Scoglitti che nel pomeriggio di sabato hanno fermato H.B., 36 anni, cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione.

L’uomo era da mesi ricercato in seguito a un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dopo una condanna definitiva per diversi episodi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Secondo quanto ricostruito, i militari lo hanno individuato mentre percorreva la SP19 a bordo di uno scooter, subito fuori dall’abitato. Alla vista della pattuglia, il 36enne ha inizialmente rallentato, salvo poi accelerare improvvisamente tentando di sottrarsi al controllo.

Ne è nato un inseguimento terminato in via Palermo, dove l’uomo ha abbandonato il mezzo provando a fuggire a piedi. La corsa è proseguita per alcune centinaia di metri fino a quando i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo mentre cercava di nascondersi tra due veicoli in sosta.

Dalle verifiche è emerso che il 36enne era stato condannato in via definitiva a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 35mila euro di multa per contrabbando di sigarette.

Durante le procedure di identificazione, i militari hanno inoltre contestato ulteriori violazioni: guida senza patente e utilizzo di un ciclomotore privo di assicurazione e revisione, che è stato successivamente sequestrato.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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