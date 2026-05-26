Grande partecipazione e spirito di solidarietà in provincia di Ragusa in occasione delle giornate dedicate alla donazione di sangue ed emocomponenti in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana il 23 e 24 maggio, si è chiusa con un totale di 477 donazioni. Un risultato significativo […]
Necrologi: Luciano Nicosia
26 Mag 2026 11:30
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