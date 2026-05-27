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Chiaramonte Gulfi: fermato con cocaina e hashish. Arrestato 41enne
27 Mag 2026 09:28
Un 41enne di origini albanesi, residente a Chiaramonte, è stato arrestato dai Carabinieri in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish. L’uomo, T.M., era residente da anni nel Comune montano.
L’operazione è scattata nel corso di un servizio mirato predisposto proprio per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Durante i controlli, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare dell’uomo, rinvenendo diverse dosi di cocaina e hashish già suddivise e presumibilmente destinate alla cessione a terzi.
Nel corso dell’attività sono stati inoltre sequestrati un coltello a serramanico e circa 100 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, somma ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.
La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro in attesa degli accertamenti qualitativi e quantitativi disposti dagli investigatori.
Considerata la flagranza del reato, il 41enne è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero competente, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria iblea.
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