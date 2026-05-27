Paura nelle campagne di Modica: 65enne ferito recuperato in elicottero

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Momenti di apprensione nella tarda mattinata di mercoledì 27 maggio nelle campagne del territorio di Modica, dove un uomo di 65 anni, residente in città, è rimasto ferito a seguito di un trauma alla caviglia mentre si trovava in una zona rurale particolarmente impervia.

L’allarme ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi coordinata dalla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, che ha disposto un intervento complesso a causa della difficile accessibilità del terreno, caratterizzato da forti dislivelli e dalla totale impossibilità di raggiungere il ferito con mezzi terrestri.

Per questa ragione è stato richiesto l’intervento dell’elicottero “Drago 146”, decollato dal Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania, specializzato in operazioni di soccorso in ambienti difficili e in attività di recupero con verricello.

Sul posto è giunta anche la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Modica, che ha garantito il supporto tecnico e logistico alle operazioni di terra, collaborando con gli elisoccorritori per raggiungere in sicurezza l’uomo infortunato.

Dopo le prime cure e la stabilizzazione delle condizioni, il 65enne è stato recuperato tramite verricello a bordo dell’elicottero e successivamente trasportato presso una piazzola di atterraggio nelle vicinanze. Qui è stato affidato al personale sanitario del 118 già presente sul posto per le ulteriori verifiche mediche e le cure necessarie.

L’intervento si è concluso positivamente grazie alla sinergia tra Vigili del Fuoco, elisoccorritori e sanitari, che ha permesso di portare a termine un’operazione complessa in tempi rapidi nonostante le difficili condizioni del territorio.

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