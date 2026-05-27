A Marina di Ragusa novità sulle spiagge: arriva il pagamento elettronico alle docce

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Marina di Ragusa si prepara ufficialmente alla stagione estiva 2026 con il potenziamento dei servizi sul litorale e una serie di interventi dedicati ad accessibilità, accoglienza e gestione delle spiagge. A fare il punto è l’assessore alle Frazioni Andrea Distefano, che annuncia l’attivazione delle 30 docce pubbliche già installate lungo il litorale.

Il costo del servizio resterà invariato rispetto agli anni precedenti: cinque centesimi a utilizzo, senza alcun aumento tariffario. Continueranno inoltre a essere validi anche per l’estate 2026 i braccialetti e le schede già utilizzati nelle passate stagioni.

Tra le novità più importanti figura la doccia di Piazza Torre, che sarà dotata anche di sistema di pagamento tramite POS per consentire un utilizzo più semplice e immediato del servizio. In questo caso il costo sarà pari a dieci centesimi, corrispondente al valore minimo consentito per una transazione elettronica, mentre resterà invariata la tariffa di cinque centesimi attraverso i dispositivi ricaricabili tradizionali.

L’amministrazione comunale sta inoltre completando il posizionamento delle passerelle per facilitare l’accesso alla spiaggia alle persone con limitazioni motorie. Si conferma anche per quest’anno il servizio “Mare Senza Frontiere”, considerato uno dei principali strumenti di inclusione e accessibilità del litorale ragusano.

Parallelamente il Comune di Ragusa sta lavorando anche all’ampliamento dei servizi nelle altre aree costiere. Tra gli obiettivi dell’amministrazione ci sono infatti la realizzazione di nuovi impianti doccia nelle zone di Passo Marinaro e Branco Piccolo Maghialonga, oltre a ulteriori interventi programmati lungo il tratto costiero fino a Punta Braccetto.

Attenzione anche alla gestione della viabilità e della sosta nelle aree balneari più frequentate durante i mesi estivi. In particolare sono state avviate manifestazioni di interesse rivolte ai proprietari di terreni situati nelle zone di Randello e Passo Marinaro, con l’obiettivo di individuare spazi da destinare temporaneamente a parcheggio.

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