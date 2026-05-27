Marina di Modica: stop a balneazione e navigazione vicino al moletto

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Scatta l’interdizione dello specchio acqueo adiacente al moletto di Marina di Modica. La decisione è stata adottata dalla Guardia Costiera di Pozzallo attraverso un’apposita ordinanza firmata dal Capo del Circondario Marittimo, dopo il sopralluogo tecnico effettuato nei giorni scorsi dal nucleo operativo difesa ambientale.

Il provvedimento arriva a seguito delle criticità riscontrate nella struttura del moletto e si inserisce anche nel quadro dell’ordinanza emanata dal Comune di Modica per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

L’interdizione riguarda il tratto di mare adiacente al moletto per una distanza lineare di dieci metri dalla struttura e resterà in vigore con decorrenza immediata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

All’interno dell’area vietata non sarà possibile navigare, sostare o ancorare con qualunque tipo di imbarcazione, sia da diporto che professionale. Vietata anche la balneazione, così come le immersioni subacquee non autorizzate, le attività di pesca e ogni altra attività connessa all’uso del mare incompatibile con i futuri interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

L’ordinanza prevede deroghe esclusivamente per il personale della Guardia Costiera, delle forze di polizia e degli enti pubblici impegnati in attività operative o di servizio.

La misura è stata adottata per garantire la sicurezza della navigazione e prevenire rischi per cittadini, bagnanti e operatori del mare, in attesa degli interventi di ripristino della struttura e dei fondali dell’area interessata.

La Guardia Costiera ha inoltre precisato che i trasgressori saranno perseguiti secondo la normativa vigente e ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o cose derivanti dall’inosservanza del provvedimento.

© Riproduzione riservata