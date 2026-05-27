Istituito a Modica il Tavolo Tecnico per il centro storico: dopo la delibera, adesso però servono risultati concreti

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Dopo mesi di appelli dei commercianti, episodi di vandalismo e richieste sempre più pressanti da parte dei cittadini, il Comune di Modica compie un primo passo ufficiale per affrontare le criticità del centro storico. La Giunta comunale ha infatti approvato e pubblicato la delibera che istituisce il Tavolo Tecnico del Centro Storico.

Ad annunciarlo è stato l’assessore al Centro Storico Piero Armenia, che parla di “atti e passaggi concreti” e di un’azione amministrativa che punta finalmente a programmare il rilancio del cuore della città. “Il Tavolo Tecnico è l’elemento determinante per pianificare un rilancio del centro storico con proposte realizzabili in tempi congrui e, laddove necessario, con tempistica immediata”, ha dichiarato Armenia.

Secondo quanto spiegato dall’assessore, il Tavolo Tecnico nasce anche dal confronto avuto in queste settimane con il Comitato per il Centro Storico e con i cittadini che hanno partecipato agli incontri promossi dall’amministrazione. Domani, giovedì 28 maggio alle ore 18 nella Sala Spadaro di Palazzo San Domenico, si terrà un nuovo incontro durante il quale verranno definite le funzioni operative del tavolo e individuato anche un coordinatore che avrà il ruolo di interlocutore diretto con l’amministrazione comunale.

Armenia ha voluto ringraziare pubblicamente il Comitato per il Centro Storico, definendolo “uno sprone fondamentale” per l’azione amministrativa, oltre alle forze dell’ordine e alla polizia locale impegnate nei controlli e nelle attività di prevenzione. L’istituzione del Tavolo Tecnico arriva però in un momento particolarmente delicato per il centro storico modicano.

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati episodi di vandalismo, furti e danneggiamenti che hanno alimentato paura e sfiducia tra residenti e commercianti. Solo nei giorni scorsi erano stati colpiti il distributore di carburanti di Giovanni Ruta e la libreria Mondadori di Piera Ficili, simboli di un centro storico che molti cittadini descrivono ormai come sempre più fragile, meno vissuto e meno sicuro.

Per questo motivo, se da un lato la nascita del Tavolo Tecnico viene accolta come un segnale positivo, dall’altro cresce la richiesta di vedere rapidamente interventi concreti.

Per molti commercianti non bastano più riunioni, annunci o tavoli di confronto:

servono più controlli, maggiore illuminazione, incentivi per riportare attività e residenti nel cuore della città, interventi sul decoro urbano e soprattutto una presenza costante delle istituzioni. La sensazione diffusa è che Modica non possa più permettersi tempi lunghi. Il rischio, secondo tanti cittadini, è che il centro storico continui lentamente a svuotarsi, perdendo vitalità, sicurezza e attrattività. Adesso, dunque, dopo la delibera e l’istituzione ufficiale del Tavolo Tecnico, la vera sfida sarà trasformare le intenzioni in risultati visibili e concreti.

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