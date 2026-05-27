Ragusa abbraccia i diritti dei più piccoli con la campagna UNICEF “Diritti in Comune”

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Il Comune di Ragusa ha ufficializzato la propria adesione alla campagna nazionale “Diritti in Comune”, promossa da UNICEF Italia e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – in occasione del 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Si tratta di un’iniziativa giunta alla quinta edizione che punta a sensibilizzare amministrazioni pubbliche, istituzioni e cittadini sull’importanza della tutela dei diritti dei minori, valorizzando il ruolo centrale dei Comuni nella loro concreta attuazione sul territorio.

Attraverso questa adesione, l’Amministrazione comunale di Ragusa conferma il proprio impegno nel rafforzare politiche sociali e servizi dedicati alle nuove generazioni, con l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione attiva, ascolto e pari opportunità. L’attenzione è rivolta in particolare a bambini, bambine, ragazzi e ragazze, considerati protagonisti della crescita sociale e culturale della comunità.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è l’assessora alle Politiche per l’Inclusione, ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità, Elvira Adamo, che evidenzia come i diritti dell’infanzia debbano tradursi quotidianamente in azioni concrete e in una visione amministrativa attenta ai bisogni reali dei più giovani. Secondo l’assessora, ogni bambino e ogni ragazzo ha diritto di sentirsi accolto nella comunità in cui cresce e di poter contare su opportunità che sostengano il suo percorso di sviluppo, valorizzandone talenti e fragilità.

La campagna “Diritti in Comune” rappresenta un percorso condiviso a livello nazionale che coinvolge enti locali e società civile nella diffusione della cultura dei diritti, della partecipazione e della cittadinanza attiva. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza collettiva sull’importanza di politiche pubbliche orientate alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

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