Caretta caretta torna in Sicilia: protetto il primo nido a Lampedusa

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

L’annuncio è del Dipartimento ambiente della Regione Sicilia e non può che festeggiare la prima visita di una mamma tartaruga caretta-caretta sulle spiagge siciliane. A dare ospitalità alle uova di questa prima nidificazione è la Spiaggia dei Conigli nell’isola di Lampedusa gestita da Legambiente Sicilia dove insiste una riserva naturale e marina. “Il personale della riserva, accertata la presenza delle uova, ha recintato e segnalato il nido, nell’ambito del progetto di monitoraggio delle nidificazioni di Caretta caretta autorizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – assicurano da Palermo – un evento straordinario che conferma ancora una volta l’importanza della conservazione e della tutela delle spiagge, luoghi fondamentali per la nidificazione delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Si invitano tutti i visitatori a rispettare le indicazioni presenti sulla spiaggia e a contribuire alla protezione di questo prezioso habitat naturale”. Dopo questa prima nidificazione nell’isola di Lampedusa si registra una grande attesa nelle altre spiagge dell’isola, in particolare sul versante due-orientale dove gli arenili di sabbia dorato fanno da culla alle ovo-deposizioni e poi alla schiusa.

© Riproduzione riservata