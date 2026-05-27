Rivoluzione traffico per la festa di San Giorgio a Ragusa Ibla: strade chiuse, Ztl, bus navetta e divieti, ecco tutti i dettagli

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Ragusa Ibla si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’anno: i festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire, co-patrono della città. Ma insieme alla festa, alle processioni e ai tradizionali fuochi d’artificio, per automobilisti e residenti arrivano anche importanti modifiche alla viabilità che cambieranno il volto di Ibla dal 29 al 31 maggio.

Il Comune di Ragusa ha infatti disposto un articolato piano traffico con sensi unici, strade chiuse, Ztl attive, divieti di sosta e navette gratuite per gestire al meglio l’enorme afflusso previsto di fedeli, visitatori e turisti.

Le giornate più delicate saranno quelle di sabato 30 e domenica 31 maggio, quando diverse arterie strategiche del quartiere barocco saranno interdette o regolamentate.

Tra le principali novità:

senso unico su Corso Mazzini, via Monelli, Discesa Peschiera e Circonvallazione Ottaviano;

chiusure al traffico in Corso Don Minzoni, via Duomo, Corso XXV Aprile, via Conte Cabrera e altre strade del centro storico;

accessi consentiti solo a residenti e autorizzati in numerose aree di Ibla.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla sicurezza durante le processioni e gli spettacoli pirotecnici, con blocchi temporanei sia al traffico veicolare che pedonale nelle aree interessate dai fuochi d’artificio.

Ztl attive e controlli rafforzati

Durante il weekend scatteranno anche le Ztl:

la ZTL “A” sarà attiva già da venerdì 29 maggio;

la ZTL “C” entrerà invece in funzione sabato e domenica pomeriggio fino a notte inoltrata.

Chi entrerà senza autorizzazione rischia sanzioni, per questo il Comune invita automobilisti e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata nei prossimi giorni.

Divieti di sosta e rimozioni forzate

Occhio anche ai parcheggi. Scatteranno infatti numerosi divieti di sosta con rimozione forzata in piazze e strade strategiche di Ibla:

piazza del Popolo;

Circonvallazione Ottaviano;

via Duomo;

via XI Febbraio;

piazza Chiaramonte;

via Orfanotrofio;

via Giardino;

via Tenente Distefano;

largo Camerina.

Le limitazioni varieranno a seconda dei giorni e degli orari delle celebrazioni. Particolari restrizioni riguarderanno inoltre il parcheggio sottostante i Giardini Iblei durante gli spettacoli pirotecnici.

Per alleggerire il traffico e facilitare l’arrivo dei visitatori, il Comune attiverà un servizio gratuito di bus navetta tra Ragusa superiore e Ibla.

Le navette collegheranno piazza del Popolo con la Circonvallazione Ottaviano:

sabato 30 maggio dalle 18 fino alle 2 di notte;

domenica 31 maggio dalle 16 fino alle 2 del mattino successivo.

I bus urbani ordinari continueranno invece a raggiungere Ibla fino alle:

20 di sabato;

19 di domenica.

Come ogni anno, la festa di San Giorgio richiamerà migliaia di persone da tutta la provincia e non solo. Tra processioni, luminarie, musica, fuochi e momenti religiosi, Ibla si trasformerà ancora una volta nel cuore pulsante della devozione e della tradizione ragusana. Ma proprio per questo motivo il Comune invita cittadini e visitatori a programmare per tempo gli spostamenti, utilizzare quando possibile le navette gratuite e prestare attenzione ai percorsi alternativi per evitare lunghe attese e disagi.

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