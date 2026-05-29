Stabili e in miglioramento le condizioni del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ricoverato dopo un’ischemia coronarica

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Sono stabili e in miglioramento le condizioni del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dopo essere stato colpito da una ischemia coronarica che ha reso necessario un intervento di emodinamica.

L’intervento, eseguito nelle scorse ore, è riuscito con successo e il primo cittadino si trova attualmente ricoverato presso l’Unità Coronarica diretta dal dottor Antonino Nicosia, dove prosegue il monitoraggio post-operatorio previsto in questi casi.

“È un momento delicato – ha spiegato il dottor Nicosia – ma il passo importante, che era quello di liberare la coronaria, è stato fatto. Ovviamente non si esaurisce tutto lì ma siamo fiduciosi in un decorso positivo”.

La notizia del ricovero ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando forte apprensione nella comunità pozzallese, molto legata al proprio sindaco.

Nel corso delle ultime ore sono stati tantissimi i messaggi di vicinanza e affetto arrivati a Roberto Ammatuna da cittadini, rappresentanti istituzionali, amici e colleghi amministratori. Sui social in centinaia hanno voluto esprimere incoraggiamento e auguri di pronta guarigione, auspicando di rivederlo presto nuovamente alla guida della città.

Anche la redazione di Ragusa Oggi si unisce agli auguri di pronta guarigione al sindaco Ammatuna, con l’auspicio che possa ristabilirsi al più presto.

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