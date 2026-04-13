Cieli iblei illuminati alle 5.44 da scie luminose: possibile rientro di detriti spaziali?. VIDEO

Questa mattina, poco dopo le 5.40, i cieli della Sicilia orientale e della Calabria sono stati attraversati da due scie luminose, diventate rapidamente virali sui social. Le immagini mostrano una traiettoria orizzontale con più punti luminosi, visibili da Modica fino ad Adrano, mentre segnalazioni analoghe sono arrivate anche dalla Puglia e dalla Campania.

Secondo gli esperti, la spiegazione più coerente è il rientro incontrollato di detriti spaziali nell’atmosfera terrestre. Ogni anno circa 100 tonnellate di oggetti artificiali rientrano in modo non guidato: pezzi di razzi vettori, satelliti dismessi o componenti di stazioni spaziali.

Quando questi oggetti, già fragili per anni di esposizione alle radiazioni cosmiche, entrano nell’atmosfera, si frammentano progressivamente. Ne risultano scie luminose con più punti di luce lungo la stessa traiettoria, una velocità relativamente lenta e una durata di alcuni secondi, esattamente come mostrano le foto catturate oggi dai cittadini.

Gli esperti sottolineano che la traiettoria orizzontale e la frammentazione multipla sono tra i marcatori più tipici dei rientri di detriti spaziali. L’ESA (Agenzia Spaziale Europea) monitora costantemente questi eventi, e ogni settimana almeno un oggetto significativo rientra nell’atmosfera terrestre.

Al momento, però, nessuna fonte ufficiale – né l’INAF, né la Protezione Civile, né l’ESA – ha confermato l’identificazione dell’oggetto responsabile delle scie visibili oggi.

Mentre si attendono conferme ufficiali, i residenti iblei hanno potuto assistere a uno spettacolo sorprendente, condividendo foto e video sui social network, rendendo l’evento un momento di grande curiosità scientifica e partecipazione collettiva. Anche se affascinanti, gli esperti rassicurano sul fatto che si tratta di eventi frequenti e che raramente comportano rischi.

Aggiornamento

Dopo vari controlli incrociati su riviste specializzate, si pensa che si tratti del rientro del secondo stadio del razzo cinese Kinetika 2. Il lancio è avvenuto il 30/3/2026 da Jiuquan che ha portato in orbita oltre al prototipo del veicolo cargo privato Quinzhou, altri 3 satelliti in orbita polare. È un “clone” del Falcon Heavy.

Video: Il fenomeno avvistato a Siracusa. Video di Pino Boscarino da facebook.

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