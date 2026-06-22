Incendio in un vivaio: a fuoco contenitori in polistirolo. Alta colonna di fumo e danni

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SCICLI – È partito dai contenitori in polistirolo presenti all’interno di un vivaio in contrada Santa Rosalia, l’incendio divampato nel pomeriggio di oggi nel territorio di Scicli. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza, richiamando l’attenzione dei residenti della zona.

Per fronteggiare il rogo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica, impegnata nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. L’incendio ha interessato il materiale in polistirolo, particolarmente infiammabile, provocando l’intensa fumata che si è levata dal vivaio.

Le operazioni dei vigili del fuoco hanno consentito di contenere le fiamme e impedire che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente all’interno della struttura.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo e verificare l’eventuale entità dei danni provocati. Al momento non si registrano persone coinvolte. Ricerca fotografica di Franco Assenza

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