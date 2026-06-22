La volontà di mantenere gli impegni c’è, ma le tempistiche restano un’incognita. È questo il principale elemento emerso dall’incontro operativo che si è svolto questa mattina a Piazza Igea tra rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Provinciale e le istituzioni del territorio sul futuro del presidio sanitario di Modica Alta. A confermarlo è la stessa Asp di Ragusa […]
Incendio in un vivaio: a fuoco contenitori in polistirolo. Alta colonna di fumo e danni
22 Giu 2026 21:19
SCICLI – È partito dai contenitori in polistirolo presenti all’interno di un vivaio in contrada Santa Rosalia, l’incendio divampato nel pomeriggio di oggi nel territorio di Scicli. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza, richiamando l’attenzione dei residenti della zona.
Per fronteggiare il rogo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica, impegnata nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. L’incendio ha interessato il materiale in polistirolo, particolarmente infiammabile, provocando l’intensa fumata che si è levata dal vivaio.
Le operazioni dei vigili del fuoco hanno consentito di contenere le fiamme e impedire che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente all’interno della struttura.
Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo e verificare l’eventuale entità dei danni provocati. Al momento non si registrano persone coinvolte. Ricerca fotografica di Franco Assenza
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