A Sampieri trasferito in sicurezza un nido di Caretta Caretta con 66 uova

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Mamma tartaruga aveva nidificato poco lontano dalla battigia. Un posto a rischio nei casi in cui il mare avesse aumentato il suo moto ondoso. Questa la ragione per cui ieri s’è reso opportuno il trasferimento del nido nella zona più a monte della spiaggia di Sampieri, proprio sulle dune antistante la rigogliosa pineta. Al trasferimento delle uova (ne sono state trovate in tutto 66) si è dedicata la biologa Oleana Prato responsabile del progetto di salvaguardia delle tartarughe caretta-caretta. Il nido era stato individuato la scorsa settimana da Salva Caravello che assieme ad altri volontari è attiva sul litorale nella ricerca e nella salvaguardia dei nidi a tutela delle uova che vengono deposte nella stagione che parte da maggio e che porta alla schiusa prevista dopo 45-50 giorni.

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