Quando la spiaggia diventa scuola: l’estate speciale degli alunni di Scicli

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L’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli naviga a vele spiegate. Fra maggio e giugno ha raccolto il risultato di un lavoro alunni-docenti che ha portato le due scuole elementari di Sampieri e di Cava d’Aliga a vincere due premi su studi e ricerche, uno dei quali sul fenomeno della droga. Ora si stacca la spina e per gli alunni è partito il progetto “Mare e Sport”, dedicato proprio agli alunni dei plessi di Cava d’Aliga e Sampieri. E’ stata scelta, per questo progetto estivo la spiaggia e la borgata di Sampieri. “Il mare e la spiaggia non sono solo uno sfondo suggestivo, ma diventano un’autentica aula a cielo aperto dove l’apprendimento si fonde con il benessere fisico e la crescita personale – spiega la direttrice Marisa Cannata – per i bambini, questo progetto rappresenta molto più di un semplice evento estivo: è un momento di grande gioia e condivisione. Il programma prevede un ricco calendario di attività sportive sulla sabbia, giochi di squadra e laboratori ludico-ricreativi studiati per stimolare lo spirito di collaborazione, il rispetto delle regole e la socializzazione. Il successo di ‘Mare e Sport’ risiede nella sua capacità di unire il divertimento alla pedagogia, offrendo ai ragazzi un luogo dove poter essere protagonisti attivi della propria estate. Ringraziamo tutto il corpo docente, il personale e le famiglie per la collaborazione, che sta rendendo possibile la realizzazione di un progetto così prezioso per il territorio. Non ci resta che augurare a tutti i giovani atleti buon divertimento: che siano giorni ricchi di sole, scoperte e, soprattutto, tantissimi sorrisi”.

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