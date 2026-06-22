Vittoria fa il pieno di fondi: dalla Regione oltre 10 milioni per ambiente e territorio

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Vittoria rafforza il proprio ruolo di protagonista nelle politiche ambientali siciliane e porta a casa un risultato di grande rilievo per il futuro del territorio. La città è infatti tra le realtà che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nell’ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027, con progetti finanziati e inseriti nelle graduatorie regionali per un valore complessivo superiore ai dieci milioni di euro.

Un risultato che premia la capacità progettuale dell’Amministrazione comunale e degli uffici tecnici, confermando la centralità di Vittoria nelle strategie di sviluppo sostenibile, gestione dei rifiuti e tutela ambientale.

Nuovi centri di raccolta e servizi più efficienti

Tra gli interventi più significativi figurano quelli relativi al potenziamento della rete dei Centri Comunali di Raccolta. Attraverso il decreto regionale n. 929 sono stati dichiarati ammissibili tre importanti progetti per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro.

Gli interventi riguardano la realizzazione dei nuovi CCR di Viale Virgilio Lavore e di Scoglitti, oltre all’adeguamento del centro di raccolta già esistente in contrada Pozzo Bollente.

Opere che consentiranno di migliorare la gestione dei rifiuti urbani, incentivare la raccolta differenziata e offrire ai cittadini servizi più moderni ed efficienti.

Otto milioni di euro per la bonifica di Pozzo Bollente

Tra i risultati più rilevanti spicca l’inserimento nella graduatoria definitiva regionale del progetto per la messa in sicurezza permanente della discarica dismessa di contrada Pozzo Bollente.

L’intervento, dal valore complessivo di otto milioni di euro, rappresenta una delle opere ambientali più importanti degli ultimi anni per il territorio vittoriese.

Il progetto è stato dichiarato idoneo dalla Regione Siciliana e risulta pronto a beneficiare della copertura finanziaria attraverso i successivi scorrimenti delle risorse disponibili.

Si tratta di un passaggio fondamentale per eliminare definitivamente una criticità ambientale storica e garantire una maggiore tutela del territorio e della salute pubblica.

Spiagge più accoglienti e turismo sostenibile

Le buone notizie arrivano anche dal fronte turistico. Attraverso il decreto regionale n. 1036 dedicato alla valorizzazione delle spiagge libere, il Comune di Vittoria è risultato ufficialmente beneficiario del finanziamento richiesto.

Le risorse consentiranno di migliorare l’accoglienza e la fruizione del litorale, con particolare attenzione alle esigenze di residenti e visitatori.

Un investimento che guarda alla crescita del comparto turistico e alla valorizzazione di una delle risorse più preziose del territorio, rappresentata dalle spiagge di Scoglitti e della fascia costiera vittoriese.

Aiello: “Premiata la qualità della nostra progettazione”

Soddisfatto anche il sindaco Francesco Aiello, che sottolinea il valore strategico dei provvedimenti regionali.

«I decreti della Regione Siciliana certificano il valore della nostra progettazione e dimostrano che Vittoria è oggi un soggetto attivo, centrale e propositivo nelle dinamiche provinciali. Quando si pianifica con competenza, visione e attenzione al bene dell’intero territorio, i risultati arrivano e producono benefici concreti per la comunità».

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