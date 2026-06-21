Tonno spiaggiato a Scoglitti: intervento del Locamare e del Comune per rimuovere la carcassa

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La carcassa di un tonno, di grosse dimensioni, è stata ritrovata nel pomeriggio di oggi nella zona della Riviera Gela, a Scoglitti.

L’animale si è spiaggiato in una zona lontana dal centro di Scoglitti, in direzione di Baia Dorica. L’animale dovrebbe essere morto da poco tempo, la carcassa è ancora abbastanza integra. Sono stati allertati la Capitaneria di Porto e il Locamare e la Polizia municipale, per la rimozione della carcassa e per gli adempimenti di rito.

Due giorni fa, sempre a Scoglitti, era stata trovata un’altra carcassa, questa volta in avanzato stato di decomposizione.

Non si conosce la causa della morte dei due pesci. Di solito i decessi dei pesci avvengono in zone molto lontane, in mare aperto . Una delle ipotesi è che il tonno possa essere rimasto impigliato in un grosso amo e che sia riuscito a liberarsi, ma potrebbe anche essere morto dissanguato, per le ferite riportate. Foto generata da AI. Ricerca fotografica di Franco Assenza.

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