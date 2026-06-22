Ragusa investe sul rugby: al via i lavori di riqualificazione del campo cittadino

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Il rugby ragusano si prepara a vivere una nuova stagione, non solo sul piano sportivo ma anche su quello infrastrutturale. Sono infatti partiti i lavori di manutenzione, adeguamento e valorizzazione del campo da rugby cittadino, un intervento atteso che punta a restituire agli atleti, alle società sportive e ai tanti appassionati una struttura moderna, sicura e pienamente funzionale.

L’avvio del cantiere segna un passo importante per il futuro di uno degli impianti sportivi più rappresentativi della città, luogo simbolo di una disciplina che a Ragusa ha saputo costruire nel tempo una solida tradizione fatta di passione, impegno e risultati.

L’intervento prevede una serie di opere destinate a migliorare in maniera significativa la qualità e la fruibilità dell’impianto. Tra i lavori programmati figurano l’impermeabilizzazione delle coperture degli spogliatoi e della tribuna, la manutenzione straordinaria del blocco spogliatoi e dei servizi igienici dedicati al pubblico, oltre all’installazione di nuovi impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’adeguamento della struttura alle più recenti normative in materia di prevenzione incendi, con l’obiettivo di garantire standard elevati di sicurezza sia per gli sportivi sia per gli spettatori.

«Questo pacchetto di interventi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida – punta a risolvere alcune criticità strutturali e a garantire la massima efficienza dell’impianto. Il progetto ha inoltre il grande pregio di riqualificare una struttura inserita nel contesto residenziale circostante, trasformando sempre più il campo in un punto di riferimento positivo per il quartiere e per le famiglie che lo vivono quotidianamente».

La riqualificazione dell’impianto rappresenta un investimento che guarda oltre lo sport. Il campo da rugby, infatti, costituisce un importante presidio sociale e aggregativo, capace di coinvolgere giovani, famiglie e associazioni in un percorso di crescita e partecipazione.

«Il rugby – sottolinea l’assessore allo Sport Simone Digrandi – rappresenta da sempre una colonna portante della tradizione sportiva ragusana e un’eccellenza che nel tempo ha saputo trasmettere valori fondamentali come il rispetto, il sacrificio e lo spirito di squadra. Investire in questo impianto significa investire sulla crescita sana dei nostri giovani, offrendo loro uno spazio moderno e stimolante dove allenarsi e socializzare».

L’amministrazione comunale seguirà da vicino l’evoluzione dei lavori per garantire una rapida riconsegna della struttura alle società sportive e agli utenti. Una prospettiva particolarmente importante anche in vista delle future attività del XV Sud-Est, la franchigia nata dall’unione delle realtà rugbistiche di Ragusa e Siracusa, protagonista di una stagione positiva conclusa con il prestigioso terzo posto nel campionato nazionale di Serie B.

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