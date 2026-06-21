Incidente sulla Ragusa-Marina di Ragusa: coinvolte due auto, traffico rallentato

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nuovo incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la Ragusa-Marina di Ragusa, arteria molto frequentata soprattutto in questo periodo estivo.

Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili sono rimaste coinvolte in un impatto che ha provocato alcuni momenti di apprensione tra gli automobilisti in transito. Secondo le prime informazioni disponibili, le persone a bordo dei veicoli non avrebbero riportato conseguenze gravi.

Una delle due autovetture ha subito danni particolarmente evidenti: a seguito dell’urto si sarebbe danneggiata la parte anteriore del mezzo, con la rottura dell’asse e di una ruota, rendendo necessario l’intervento per la rimozione del veicolo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione, con qualche disagio per gli automobilisti, ma la situazione è tornata progressivamente sotto controllo.

La strada che collega Ragusa a Marina di Ragusa è attualmente interessata anche da lavori legati alla realizzazione dell’elettrodotto che collegherà la Sicilia a Malta, un intervento infrastrutturale che in questi mesi sta comportando restringimenti della carreggiata, presenza di cantieri e modifiche temporanee alla viabilità.

La dinamica dell’incidente resta da chiarire, mentre le prime notizie rassicurano sulle condizioni delle persone coinvolte.

© Riproduzione riservata