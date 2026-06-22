La volontà di mantenere gli impegni c’è, ma le tempistiche restano un’incognita. È questo il principale elemento emerso dall’incontro operativo che si è svolto questa mattina a Piazza Igea tra rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Provinciale e le istituzioni del territorio sul futuro del presidio sanitario di Modica Alta. A confermarlo è la stessa Asp di Ragusa […]
Marina di Ragusa: confermata per l’estate 2026 l’area di spiaggia dedicata agli animali d’affezione
22 Giu 2026 14:07
Anche per la stagione balneare 2026 sarà attiva a Marina di Ragusa l’area di spiaggia destinata agli animali d’affezione. Lo spazio, già operativo negli anni precedenti, sarà collocato nell’arenile adiacente all’area Luna Park, in prossimità dell’ex depuratore.
L’area continuerà a rappresentare un servizio rivolto ai cittadini che desiderano vivere il mare insieme ai propri animali domestici, nel rispetto delle regole e della convivenza con gli altri bagnanti.
L’accesso sarà consentito esclusivamente ai cani regolarmente iscritti all’Anagrafe Canina e dotati di microchip. I proprietari dovranno rispettare una serie di prescrizioni: obbligo di guinzaglio, disponibilità della museruola da utilizzare nei casi previsti dalla normativa e raccolta immediata delle deiezioni.
«Confermiamo un servizio richiesto da molti cittadini e ormai consolidato – dichiara l’assessore alla Tutela degli Animali Andrea Distefano – che consente di vivere il mare insieme ai propri animali nel rispetto delle regole e degli altri utenti delle spiagge, su un tratto di litorale che ha recentemente beneficiato di interventi di pulizia. L’obiettivo è favorire una corretta convivenza tra tutti i fruitori del litorale, offrendo uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie».
L’amministrazione comunale invita cittadini, operatori turistici, associazioni e strutture ricettive a diffondere l’informazione, così da favorire una corretta fruizione dell’area da parte di residenti e visitatori.
Marina di Ragusa si conferma così tra le località balneari che mettono a disposizione spazi attrezzati per gli animali d’affezione. L’ordinanza resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026.
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