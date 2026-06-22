Il comune di Vittoria acquista alcune casette fatiscenti: protestano due consigliere di opposizione

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Un acquisto che fa discutere. Il comune di Vittoria ha acquisito alcuni piccoli immobili fatiscenti situati in via Cialdini e in una stradina limitrofa. Si tratta di casette ormai dirute e di un garage, assolutamente inutilizzabili che l’ente ha acquistato da una società, che a sua volta, li aveva rilevati alcuni anni fa dai vari proprietari.

Alcuni anni fa un giovane vittoriese aveva acquistato le piccole casette e il garage, del valore di 45.000 euro, di 13.000, di 12.000 e 30.000 euro: un valore complessivo di 100.000 euro. Nel marzo scorso, la giunta di Vittoria aveva deciso l’acquisto di questi immobili che, essendo situati nelle vicinanze di Sala Mandarà, potrebbero in futuro servire per ospitare la biblioteca e altre sedi culturali. Le casette però non sono confinanti con la Sala Mandarà o altri immobili comunali. Stavolta però il comune ha investito ben 240.000 euro, oltre alle spese notarili. Per stimare il valore delle casette quasi dirute è stato incaricato un professionista che ha stimato il loro valore, “in assenza di prassi di mercato comparabili” fissando il prezzo poi pagato dal comune.

Le consigliere comunali Monia Cannata e Valeria Zorzi, di Fratelli d’Italia, hanno raccontato la vicenda in un breve video sui social, spiegando che – a loro parere – l’acquisto degli immobili e le somme sborsate siano eccessive, considerato l’attuale stato delle casse comunali e che quei soldi avrebbero potuto essere investiti in maniera più proficua, magari per la manutenzione delle strade o della rete idrica sempre problematica.

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