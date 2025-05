Estate, turisti e… cancelli chiusi: il paradosso del Museo di Kamarina

Arriva l’estate, arrivano i turisti… e il museo chiude. Kamarina off limits per mesi

Mentre in Sicilia si comincia a parlare di “alta stagione”, il Museo Archeologico di Kamarina abbassa le saracinesche e annuncia la chiusura per lavori, con una comunicazione secca pubblicata sui social: “Il Museo rimarrà chiuso per i prossimi mesi e fino a nuove disposizioni”. Tradotto: niente visite, niente scolaresche, niente turisti. Almeno fino a fine estate.

Una decisione che sta già sollevando polemiche e malumori, soprattutto perché arriva proprio nel momento più favorevole per il turismo culturale. A protestare, oltre a semplici cittadini e visitatori abituali, anche le associazioni culturali del territorio. Tra queste, Italia Nostra – sezione di Vittoria – che aveva programmato proprio a Kamarina una serie di iniziative e visite guidate. “Sono molto delusa – scrive su Facebook un’utente – Chi ha dato questa autorizzazione? Non si potevano posticipare i lavori?”.

Il cantiere, consegnato alla ditta appaltatrice pochi giorni fa, prevede interventi per oltre 400mila euro con l’obiettivo di riqualificare il parco archeologico: musealizzazione del sito, bookshop, caffetteria. Presenti alla consegna il direttore del Parco Giuseppe Morando, il soprintendente di Ragusa Antonino De Marco e il senatore Salvo Sallemi, che ha seguito l’iter politico del finanziamento insieme al deputato regionale Giorgio Assenza.

Tutto legittimo, tutto utile ma resta l’interrogativo su tempistiche e modalità. È lecito chiedersi se la chiusura poteva essere programmata in un periodo meno critico per il flusso turistico e scolastico. “Il 9 maggio avevamo previsto una gita con la scuola”, scrive un insegnante su Facebook. “Mi dispiace – risponde il profilo ufficiale del Parco – ma i lavori si protrarranno per qualche mese”.

Tra chi si lamenta per l’interruzione delle attività culturali e chi segnala ancora la chiusura della strada che conduce a Scoglitti, il clima sui social è quello di un’occasione persa. Ancora una volta.

