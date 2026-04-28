Sbarco a Pozzallo: in 78 salvati dalla Guardia costiera

Anche una donna e 4 minori tra i 78 migranti sbarcati stamani a Pozzallo. Sono stati salvati nella mattinata di oggi a circa 60 miglia dalle coste siciliane dalla motovedetta Cp 311 della Guardia costiera. Intorno alle 9 l’arrivo a Pozzallo; dopo i controlli in banchina di Usmaf e Asp con il team guidato dai medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta, sono stati condotti tutti all’hot spot di Pozzallo. Condizioni generali buone anche sono stati registrati molti casi di scabbia con sovrainfezione. Presenti allo sbarco anche fondazione Migrantes e Protezione civile. I migranti, prima del salvataggio, sarebbero stati in mare per due giorni e altrettante notti dopo la partenza dalle coste libiche. Le nazionalità di provenienza dei 78 migranti – 73 uomini, una donna e 4 minori – sono Bangladesh, Pakistan, Egitto, Marocco e Ciad.





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