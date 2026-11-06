Comiso, nasce al commissariato «Una stanza tutta per sé» per le vittime di violenza

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Si avvia a Comiso il progetto “Una stanza tutta per sé”: nella sede del commissariato della Polizia di Stato, in via Pietro Micca, è stata realizzata una stanza, un ambiente accogliente per accogliere le donne e le persone vittime di violenza o in difficoltà in un ambiente protetto e accogliente che possa consentire loro di superare o almeno lenire i traumi da cui provengono e aiutarle a raccontare le dolorose esperienze subite.

L’iniziativa è stata avviata in tutta Italia dal Soroptimist International d’Italia in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. Una stanza tutta per sé (nome mutuato dal celebre romanzo di Virginia Woolf) sarà inaugurata questo pomeriggio, alle 18,30, all’interno del commissariato di Comiso, su iniziativa del Soroptimist Club di Vittoria che ne ha curato l’organizzazione e fornito gli arredi. Saranno presenti il questore di Ragusa Salvatore Fazzino, la comandante del commissariato di Comiso, commissario capo Eva Carpintieri, la presidente del Soroptimist Club di Vittoria, Angela Scrofani.

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