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Ragusa, più squadre contro le erbacce: a ottobre scerbate molte più strade
05 Nov 2026 20:43
Più squadre al lavoro e, subito dopo, la pulizia delle strade appena liberate dalle erbacce. È la novità della scerbatura a Ragusa con il nuovo appalto di igiene urbana: dal 5 al 31 ottobre il servizio è stato abbinato allo spazzamento meccanico e manuale, con la rimozione degli sfalci, e secondo il Comune ha coperto molte più zone rispetto al passato.
«Piccoli esempi di come cambiano i servizi per la città con il nuovo appalto di igiene urbana rispetto a quello del 2017», dice l’assessore all’Ambiente Gianni Giuffrida. Il lavoro, spiega, è stato inserito in una mappatura mensile e verificato con controlli diretti dell’ufficio Ambiente, in 12 giornate di lavoro, raccolti in un report dedicato. Le mappe diffuse dal Comune mostrano le strade scerbate a ottobre zona per zona, da Ibla al resto della città. «Mese per mese proseguiremo in questo modo», assicura l’assessore.
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