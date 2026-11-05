Ragusa, più squadre contro le erbacce: a ottobre scerbate molte più strade

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Più squadre al lavoro e, subito dopo, la pulizia delle strade appena liberate dalle erbacce. È la novità della scerbatura a Ragusa con il nuovo appalto di igiene urbana: dal 5 al 31 ottobre il servizio è stato abbinato allo spazzamento meccanico e manuale, con la rimozione degli sfalci, e secondo il Comune ha coperto molte più zone rispetto al passato.

«Piccoli esempi di come cambiano i servizi per la città con il nuovo appalto di igiene urbana rispetto a quello del 2017», dice l’assessore all’Ambiente Gianni Giuffrida. Il lavoro, spiega, è stato inserito in una mappatura mensile e verificato con controlli diretti dell’ufficio Ambiente, in 12 giornate di lavoro, raccolti in un report dedicato. Le mappe diffuse dal Comune mostrano le strade scerbate a ottobre zona per zona, da Ibla al resto della città. «Mese per mese proseguiremo in questo modo», assicura l’assessore.

© Riproduzione riservata