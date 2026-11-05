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Pozzallo, apre in Comune l’Ufficio di prossimità: ecco a cosa servirà
05 Nov 2026 11:57
Per chiedere un’amministrazione di sostegno o seguire una pratica di tutela, a Pozzallo non sarà più sempre necessario andare negli uffici giudiziari. Domani, venerdì 6 novembre, nell’aula consiliare del Palazzo di Città si inaugura il nuovo Ufficio di Prossimità, uno sportello pensato per rendere più semplice il rapporto dei cittadini con i servizi della giustizia.
Lo sportello offrirà informazioni e orientamento sulle procedure di volontaria giurisdizione e sugli istituti della tutela e dell’amministrazione di sostegno, con un’attenzione particolare alle persone più fragili. I cittadini potranno anche essere aiutati a preparare le istanze, a raccogliere i documenti necessari e a depositare gli atti per via telematica: per molte procedure, spiega il Comune, non servirà più recarsi di persona negli uffici giudiziari.
L’ufficio nasce nell’ambito del progetto «Uffici di Prossimità – La Giustizia più vicina ai cittadini», promosso dalla Regione Siciliana attraverso il dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, con il coinvolgimento del Ministero della Giustizia e la collaborazione di Formez PA. Un progetto di cui si era già parlato a settembre nel primo incontro a Ragusa sugli Uffici di Prossimità.
Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Roberto Ammatuna e l’assessora alle Pari opportunità Sara Cannizzaro. Per il Tribunale interverrà il giudice tutelare Giovanni Giampiccolo con i componenti del Centro di competenza; ci saranno anche i responsabili del progetto, Filippo Pasqualetto e Alessia Giglio.
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