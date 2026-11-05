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Pozzallo, apre in Comune l’Ufficio di prossimità: ecco a cosa servirà

Pozzallo, apre in Comune l’Ufficio di prossimità: ecco a cosa servirà

05 Nov 2026 11:57
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Per chiedere un’amministrazione di sostegno o seguire una pratica di tutela, a Pozzallo non sarà più sempre necessario andare negli uffici giudiziari. Domani, venerdì 6 novembre, nell’aula consiliare del Palazzo di Città si inaugura il nuovo Ufficio di Prossimità, uno sportello pensato per rendere più semplice il rapporto dei cittadini con i servizi della giustizia.

Lo sportello offrirà informazioni e orientamento sulle procedure di volontaria giurisdizione e sugli istituti della tutela e dell’amministrazione di sostegno, con un’attenzione particolare alle persone più fragili. I cittadini potranno anche essere aiutati a preparare le istanze, a raccogliere i documenti necessari e a depositare gli atti per via telematica: per molte procedure, spiega il Comune, non servirà più recarsi di persona negli uffici giudiziari.

L’ufficio nasce nell’ambito del progetto «Uffici di Prossimità – La Giustizia più vicina ai cittadini», promosso dalla Regione Siciliana attraverso il dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, con il coinvolgimento del Ministero della Giustizia e la collaborazione di Formez PA. Un progetto di cui si era già parlato a settembre nel primo incontro a Ragusa sugli Uffici di Prossimità.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Roberto Ammatuna e l’assessora alle Pari opportunità Sara Cannizzaro. Per il Tribunale interverrà il giudice tutelare Giovanni Giampiccolo con i componenti del Centro di competenza; ci saranno anche i responsabili del progetto, Filippo Pasqualetto e Alessia Giglio.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.