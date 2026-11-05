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Rovesci sulla Sicilia sud-orientale: fino a 50 mm di pioggia in 24 ore nel Ragusano
05 Nov 2026 10:32
Giornata di pioggia sulla Sicilia sud-orientale, e quindi anche sulla provincia di Ragusa. Per oggi, giovedì 5 novembre, le previsioni indicano rovesci con accumuli tra 30 e 50 millimetri in 24 ore proprio su quest’area dell’isola, mentre il settore ionico dovrebbe restare asciutto, con il passaggio di nubi sottili.
A portare il maltempo è una struttura ciclonica isolata a ovest della Sardegna, che spinge un flusso costante di correnti umide da sud verso le Isole Maggiori e il Nord-Ovest della Penisola. Nel corso della giornata la depressione si sposta gradualmente verso l’Italia: i fenomeni più intensi sono attesi sulla Sardegna orientale, con picchi tra 100 e 150 millimetri. Lo riporta l’agenzia askanews.
Temperature miti
Nonostante la pioggia, al Sud e sulle due Isole Maggiori le temperature restano miti: minime tra 13 e 16 gradi, massime tra 18 e 23 gradi.
Il fine settimana
Venerdì 6 novembre il sistema instabile si sposterà verso le regioni centrali, con piogge moderate soprattutto lungo la fascia tirrenica tra Lazio e Campania. Sabato la perturbazione si allontanerà gradualmente dall’Italia, lasciando ancora qualche rovescio residuo al Centro-Sud. Da domenica la saccatura si sposterà definitivamente verso est e torneranno condizioni stabili, con temperature in linea con le medie del periodo.
Per eventuali criticità legate alla pioggia vanno seguiti i bollettini ufficiali della Protezione civile. Nel Ragusano il maltempo si è già fatto sentire nei giorni scorsi: a Modica un temporale ha allagato la Sorda e la tempesta Agneta aveva fatto scattare l’allerta gialla per vento e mare agitato.
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