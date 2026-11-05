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Rovesci sulla Sicilia sud-orientale: fino a 50 mm di pioggia in 24 ore nel Ragusano

Rovesci sulla Sicilia sud-orientale: fino a 50 mm di pioggia in 24 ore nel Ragusano

05 Nov 2026 10:32
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Giornata di pioggia sulla Sicilia sud-orientale, e quindi anche sulla provincia di Ragusa. Per oggi, giovedì 5 novembre, le previsioni indicano rovesci con accumuli tra 30 e 50 millimetri in 24 ore proprio su quest’area dell’isola, mentre il settore ionico dovrebbe restare asciutto, con il passaggio di nubi sottili.

A portare il maltempo è una struttura ciclonica isolata a ovest della Sardegna, che spinge un flusso costante di correnti umide da sud verso le Isole Maggiori e il Nord-Ovest della Penisola. Nel corso della giornata la depressione si sposta gradualmente verso l’Italia: i fenomeni più intensi sono attesi sulla Sardegna orientale, con picchi tra 100 e 150 millimetri. Lo riporta l’agenzia askanews.

Temperature miti

Nonostante la pioggia, al Sud e sulle due Isole Maggiori le temperature restano miti: minime tra 13 e 16 gradi, massime tra 18 e 23 gradi.

Il fine settimana

Venerdì 6 novembre il sistema instabile si sposterà verso le regioni centrali, con piogge moderate soprattutto lungo la fascia tirrenica tra Lazio e Campania. Sabato la perturbazione si allontanerà gradualmente dall’Italia, lasciando ancora qualche rovescio residuo al Centro-Sud. Da domenica la saccatura si sposterà definitivamente verso est e torneranno condizioni stabili, con temperature in linea con le medie del periodo.

Per eventuali criticità legate alla pioggia vanno seguiti i bollettini ufficiali della Protezione civile. Nel Ragusano il maltempo si è già fatto sentire nei giorni scorsi: a Modica un temporale ha allagato la Sorda e la tempesta Agneta aveva fatto scattare l’allerta gialla per vento e mare agitato.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.