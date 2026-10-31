Modica, il temporale allaga la Sorda: serve un sistema per l’acqua piovana

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È bastato un temporale per trasformare in fiumi molte strade di Modica. Venerdì la pioggia ha allagato diverse zone della città e in particolare il quartiere Sorda, lo stesso giorno in cui la città festeggiava la riapertura della piscina comunale. Sull’asfalto bagnato, nel pomeriggio, un’auto è anche sbandata in via Nazionale, finendo contro il guardrail.

Alla Sorda il problema ha radici lontane: il quartiere paga il prezzo di anni di cementificazione senza una vera pianificazione, mentre i cambiamenti climatici portano temporali sempre più violenti e rendono ogni acquazzone più pericoloso.

La soluzione indicata guarda insieme al passato e al futuro. Modica avrebbe bisogno di un sistema adeguato per raccogliere e riutilizzare le abbondanti acque piovane, così da evitare che le strade si trasformino in torrenti. Una pratica che i nonni conoscevano bene: raccogliere l’acqua, convogliarla, conservarla e riutilizzarla. Quelle buone abitudini, unite a progetti moderni, potrebbero proteggere la città e allo stesso tempo alleggerire il prelievo dalle falde acquifere.

All’amministrazione comunale si chiedono attenzione sul tema e risposte concrete: «Non annunci, non comunicati, ma fatti». Al posto della parola resilienza, ormai consumata, si invocano buon senso e lungimiranza.

A sollevare la questione, con una nota indirizzata al sindaco di Modica, è Antonio Ruta per l’Alternativa Socialista Modica. Foto di repertorio

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