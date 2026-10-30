Modica, auto sbanda sull’asfalto bagnato in via Nazionale e urta il guardrail

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Bastano poche gocce, a volte, per trasformare una strada di tutti i giorni in una trappola. È quanto accaduto oggi pomeriggio in via Nazionale, a Modica, dove un’auto ha perso aderenza sull’asfalto reso viscido dalla pioggia ed è sbandata, andando a urtare contro il guardrail ai margini della carreggiata.

Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti. Il veicolo fermo sulla sede stradale ha però creato un intralcio alla circolazione, in un’ora in cui via Nazionale è molto trafficata: le auto sono rimaste in coda creando un notevole intasamento per oltre un’ora.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha regolato il traffico per consentire il passaggio dei veicoli e ripristinare la viabilità.

L’episodio arriva nel giorno in cui la Sicilia fa i conti con il maltempo e il calo delle temperature: con l’asfalto bagnato, soprattutto dopo un lungo periodo asciutto, la prudenza alla guida resta la prima regola.

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