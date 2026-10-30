Ragusa, pretende il ricovero e picchia un operatore al Pronto soccorso: arrestato

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Era arrivato per farsi medicare una mano ferita in un incidente domestico. È uscito dal Pronto soccorso in manette. La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un uomo di 55 anni che ha aggredito un operatore sanitario all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Dopo una prima medicazione, all’uomo era stato chiesto di attendere il proprio turno in sala d’attesa. Pochi minuti dopo, secondo la ricostruzione della Questura, avrebbe cominciato a dare segni di insofferenza: pretendeva di essere ricoverato subito e si sarebbe mostrato aggressivo e molesto con il personale sanitario e con gli altri pazienti presenti.

La situazione sarebbe poi degenerata. In preda all’ira, l’uomo avrebbe colpito un operatore sanitario con calci e pugni, strattonandolo fino a farlo cadere a terra.

Sul posto è intervenuta una Volante della Questura, che ha identificato l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, e lo ha arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, il 55enne è stato posto agli arresti domiciliari.

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