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Ragusa, arrestato con cocaina e hashish: torna libero con obbligo di firma
29 Ott 2026 10:00
Obbligo di firma per il 22enne di Ragusa arrestato dalla Polizia perché a seguito di un controllo, era stato trovato in possesso di quasi 54 grammi di cocaina, 41 grammi di hashish e 620 euro in contanti, somma che gli inquirenti hanno ritenuto fosse collegata a una presunta attività di spaccio.
Il giovane è comparso – assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Fabrizio Cavallo – davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Ragusa per l’udienza di convalida e per il processo per direttissima. La pubblica accusa ha chiesto la convalida e gli arresti domiciliari. Il difensore invece, la remissione in libertà e la restituzione delle somme sequestrate ritenendo illegittimo il sequestro stesso.
Il giudice ha convalidato l’arresto, ha disposto la liberazione del giovane applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la restituzione della somma sequestrata, come richiesto dal difensore. L’avvocato Cavallo ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato aggiornato al prossimo 12 marzo del 2027.
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