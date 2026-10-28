Ragusa, nervoso alla vista della volante: 22enne arrestato con 54 grammi di cocaina

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L’agitazione alla vista della volante lo ha tradito. Un 22enne ragusano è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Ragusa per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scattato durante i consueti servizi sul territorio: il nervosismo del giovane ha insospettito gli agenti, che lo hanno perquisito trovandogli addosso circa 53,8 grammi di cocaina e 620 euro in banconote di vario taglio, ritenuti probabile provento dello spaccio.

Gli agenti della sezione Volanti e gli investigatori della Squadra mobile hanno poi perquisito anche la sua abitazione, dove hanno trovato altri 41 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Su disposizione dell’autorità giudiziaria il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari.

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