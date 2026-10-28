Uccise un 30enne con un peso da bilanciere: disposta perizia psichiatrica

Sarà il professor Eugenio Aguglia, psichiatra, il medico incaricato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, ad effettuare la perizia psichiatrica sul 28enne di origine egiziana che lo scorso 1 settembre avrebbe ucciso un connazionale di 30 anni all’interno di un Cas (Centro di accoglienza straordinario) a Modica, dove entrambi gli egiziani erano ospiti. Il giudice ha accolto la richiesta della difesa di procedere con incidente probatorio.
La vittima era stata colpita alla testa con un peso da bilanciere da 11 chili e il presunto omicida, notato da un operatore del centro con gli abiti insanguinati, avrebbe riferito di una lite.
La perizia avrà il compito di accertare se il presunto omicida, al momento del fatto, era capace di intendere e volere, se sia affetto da qualche patologia che possa averlo spinto a commettere l’omicidio, se sia capace di partecipare al processo e se sia socialmente pericoloso. Il conferimento dell’incarico è previsto per il prossimo 6 novembre.
Era stato l’avvocato Massimo Garofalo, legale che assiste il 28enne indagato dell’omicidio, a richiedere la perizia. Il Dipartimento di salute mentale di Ragusa aveva prodotto una certificazione medica in cui riferiva che il 28enne che si trova in carcere in custodia cautelare, avrebbe manifestato disturbi post traumatici da stress e comportamenti psicotici.
Intanto il 30 novembre alle 9, il Laboratorio di analisi forense della Procura distrettuale di Catania darà avvio alle operazioni che serviranno a fare la copia forense del cellulare e delle due schede telefoniche, materiale sequestrato dai carabinieri della Stazione di Modica, con lo scopo di ricostruire un eventuale movente e i rapporti intercorsi tra la vittima e il presunto autore del delitto.
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997.
Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004.
Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica.
Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video.
Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2.
Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.
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