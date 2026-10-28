Uccise un 30enne con un peso da bilanciere: disposta perizia psichiatrica

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Sarà il professor Eugenio Aguglia, psichiatra, il medico incaricato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, ad effettuare la perizia psichiatrica sul 28enne di origine egiziana che lo scorso 1 settembre avrebbe ucciso un connazionale di 30 anni all’interno di un Cas (Centro di accoglienza straordinario) a Modica, dove entrambi gli egiziani erano ospiti. Il giudice ha accolto la richiesta della difesa di procedere con incidente probatorio.

La vittima era stata colpita alla testa con un peso da bilanciere da 11 chili e il presunto omicida, notato da un operatore del centro con gli abiti insanguinati, avrebbe riferito di una lite.

La perizia avrà il compito di accertare se il presunto omicida, al momento del fatto, era capace di intendere e volere, se sia affetto da qualche patologia che possa averlo spinto a commettere l’omicidio, se sia capace di partecipare al processo e se sia socialmente pericoloso. Il conferimento dell’incarico è previsto per il prossimo 6 novembre.

Era stato l’avvocato Massimo Garofalo, legale che assiste il 28enne indagato dell’omicidio, a richiedere la perizia. Il Dipartimento di salute mentale di Ragusa aveva prodotto una certificazione medica in cui riferiva che il 28enne che si trova in carcere in custodia cautelare, avrebbe manifestato disturbi post traumatici da stress e comportamenti psicotici.

Intanto il 30 novembre alle 9, il Laboratorio di analisi forense della Procura distrettuale di Catania darà avvio alle operazioni che serviranno a fare la copia forense del cellulare e delle due schede telefoniche, materiale sequestrato dai carabinieri della Stazione di Modica, con lo scopo di ricostruire un eventuale movente e i rapporti intercorsi tra la vittima e il presunto autore del delitto.

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