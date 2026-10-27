Vittoria, odore di gas da una cabina: un eco volontario dà l’allarme in via La China

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Perdita di gas da una cabina a Vittoria. È accaduto nel pomeriggio di oggi in via La China, nei pressi della chiesa di Santa Maria Maddalena e del palazzetto dello sport.

Un passante, che aveva parcheggiato la sua auto nella zona, ha sentito l’odore acre del gas e ha capito che proveniva dalla cabina di distribuzione del gas metano. L’uomo, che fa parte degli Eco volontari di Vittoria, ha segnalato l’accaduto telefonando al 112, numero unico per l’emergenza, e subito dopo ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale. I vigili urbani hanno presidiato la zona per evitare che qualcuno si avvicinasse e che una scintilla occasionale potesse provocare uno scoppio. Subito dopo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, chiamando anche all’intervento i tecnici che dovranno riparare il guasto. L’intervento tempestivo ha impedito che potessero esserci altre conseguenze.

A Vittoria è sorto di recente il gruppo degli Eco volontari: circa 35 le adesioni, con presenze anche di alcuni stranieri provenienti da alcuni paesi dell’Europa, dell’Africa e dell’America Latina. Il gruppo, in via di costituzione, svolge azione di monitoraggio della città e del territorio extraurbano con l’obiettivo della tutela dell’ambiente.

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