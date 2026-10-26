Rettifica: Emanuele Lauretta non è un collaboratore di giustizia

In riferimento all’articolo pubblicato su RagusaOggi.it, relativo ai presunti collegamenti tra la criminalità organizzata della provincia di Ragusa e ambienti della ’ndrangheta, la nostra redazione ritiene doveroso pubblicare una rettifica riguardante la posizione di Emanuele Lauretta.
Con una comunicazione formale trasmessa alla nostra testata in data 26 ottobre 2026, gli avvocati Francesco Antille e Cristina Alfieri, nell’interesse del loro assistito Emanuele Lauretta, hanno precisato che quest’ultimo non ha mai assunto la qualifica di collaboratore di giustizia, contrariamente a quanto erroneamente riportato nell’articolo.
I legali chiariscono che Lauretta, attualmente detenuto in attesa di giudizio presso la casa circondariale di Siracusa, non ha mai intrapreso alcun percorso di collaborazione con l’autorità giudiziaria.
Nella comunicazione viene inoltre contestato l’accostamento del loro assistito ad ambienti criminali attraverso una ricostruzione che, secondo i difensori, avrebbe impropriamente utilizzato elementi dell’accusa, determinando possibili conseguenze per la sicurezza personale di Lauretta e dei suoi familiari.
RagusaOggi prende atto della precisazione e rettifica espressamente l’informazione inesatta: Emanuele Lauretta non deve essere indicato come pentito o collaboratore di giustizia. Le dichiarazioni attribuitegli nell’articolo precedente non possono pertanto essere presentate come rivelazioni rese nell’ambito di una collaborazione con la giustizia. La redazione si scusa con il diretto interessato e con i lettori per l’errore, ribadendo il proprio impegno a garantire un’informazione corretta, rispettosa della dignità delle persone e del principio di presunzione di innocenza.La presente rettifica viene pubblicata a tutela della corretta informazione e per chiarire inequivocabilmente la posizione dell’interessato.Si rimanda all’articolo corretto: https://www.ragusaoggi.it/provincia-di-ragusa-crocevia-della-droga-il-pentito-svela-i-legami-con-la-ndrangheta/
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]
Venticinque giorni di ricovero, la paura, un intervento chirurgico decisivo e, alla fine, il bisogno di dire grazie. È il senso della testimonianza che la famiglia Romano ha voluto affidare a RagusaOggi per raccontare l’esperienza vissuta all’ospedale Maggiore di Modica. Al centro del ringraziamento ci sono i reparti di Malattie Infettive e Chirurgia, dove il […]
*RAGUSA – Quarantacinque visite senologiche gratuite, due appuntamenti dedicati al Pilates e un incontro sulla corretta alimentazione e sui sani stili di vita. È il programma della seconda edizione di “Ragusa in Rosa – PreveniAMO”, l’iniziativa promossa da Despar Sicilia, attraverso il gruppo Ergon, in collaborazione con la LILT – Lega Italiana per la Lotta […]