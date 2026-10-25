Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]
Ragusa, auto si ribalta più volte sulla Ragusa-Mare appena fuori città: conducente in ospedale
25 Ott 2026 18:12
Paura domenica mattina sulla Ragusa-Mare. Nel primo tratto della strada che collega il capoluogo alla costa, poco dopo l’uscita dalla città, un’auto di colore nero si è ribaltata più volte prima di fermarsi sul ciglio della carreggiata.
Il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura, che secondo le prime informazioni procedeva ad alta velocità. Nell’impatto l’auto ha riportato danni ingenti.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Durante i soccorsi il traffico sulla Ragusa-Mare, una delle principali vie di collegamento del territorio, ha subito rallentamenti.
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