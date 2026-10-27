Acate: droga in auto e un motorino rubato. Nei guai tre ragazzini

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Tre minorenni denunciati nel giro di due distinti interventi dei Carabinieri ad Acate. Il più piccolo ha appena 14 anni, il più grande 16. Al centro delle vicende, da una parte il possesso di hashish suddiviso in dosi, dall’altra il furto di un ciclomotore. Episodi differenti che vedono coinvolti giovanissimi del territorio e che riaccendono l’attenzione sui fenomeni di illegalità tra gli adolescenti.

Undici dosi di hashish nascoste in auto

Il primo episodio è avvenuto durante un controllo serale alla circolazione stradale. I Carabinieri della Stazione di Acate hanno fermato un’automobile guidata da un diciannovenne, con a bordo un amico di 16 anni. A insospettire i militari è stato il forte odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo. Durante la perquisizione, il sedicenne seduto sul lato passeggero ha consegnato spontaneamente 11 involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di 10 grammi. Il conducente, invece, nascondeva addosso una dose della stessa sostanza. La suddivisione della droga in singoli involucri ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti, estendendo la perquisizione all’abitazione del minorenne. Qui sono stati rinvenuti altri 10 grammi di hashish. Per il sedicenne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. Il diciannovenne è stato invece segnalato alla Prefettura di Ragusa per detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale.

A 14 e 15 anni in giro con un motorino rubato

Il secondo intervento ha visto protagonisti due ragazzi ancora più giovani, rispettivamente di 14 e 15 anni. I militari della Compagnia di Vittoria li hanno sorpresi mentre viaggiavano a bordo di un ciclomotore che, dagli accertamenti effettuati, è risultato rubato in via Duca d’Aosta, ad Acate. Messi di fronte alle risultanze dei controlli, i due adolescenti hanno ammesso di essere stati gli autori del furto. Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre per entrambi è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.

Le responsabilità dei ragazzi dovranno essere accertate nelle competenti sedi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza.

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