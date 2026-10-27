Acate: droga in auto e un motorino rubato. Nei guai tre ragazzini

Tre minorenni denunciati nel giro di due distinti interventi dei Carabinieri ad Acate. Il più piccolo ha appena 14 anni, il più grande 16. Al centro delle vicende, da una parte il possesso di hashish suddiviso in dosi, dall’altra il furto di un ciclomotore. Episodi differenti che vedono coinvolti giovanissimi del territorio e che riaccendono l’attenzione sui fenomeni di illegalità tra gli adolescenti.
Undici dosi di hashish nascoste in auto
Il primo episodio è avvenuto durante un controllo serale alla circolazione stradale. I Carabinieri della Stazione di Acate hanno fermato un’automobile guidata da un diciannovenne, con a bordo un amico di 16 anni. A insospettire i militari è stato il forte odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo. Durante la perquisizione, il sedicenne seduto sul lato passeggero ha consegnato spontaneamente 11 involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di 10 grammi. Il conducente, invece, nascondeva addosso una dose della stessa sostanza. La suddivisione della droga in singoli involucri ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti, estendendo la perquisizione all’abitazione del minorenne. Qui sono stati rinvenuti altri 10 grammi di hashish. Per il sedicenne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. Il diciannovenne è stato invece segnalato alla Prefettura di Ragusa per detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale.
A 14 e 15 anni in giro con un motorino rubato
Il secondo intervento ha visto protagonisti due ragazzi ancora più giovani, rispettivamente di 14 e 15 anni. I militari della Compagnia di Vittoria li hanno sorpresi mentre viaggiavano a bordo di un ciclomotore che, dagli accertamenti effettuati, è risultato rubato in via Duca d’Aosta, ad Acate. Messi di fronte alle risultanze dei controlli, i due adolescenti hanno ammesso di essere stati gli autori del furto. Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre per entrambi è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.
Le responsabilità dei ragazzi dovranno essere accertate nelle competenti sedi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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