Acate, denunciato per una coltellata: spunta la pista della “finta rapina”. Altri due uomini armati di coltello e bastone

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Una presunta rapina che, dopo i primi accertamenti, sarebbe stata ricondotta a una lite tra coinquilini finita a coltellate. È quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri in Contrada Dirillo, dove un tunisino di 21 anni, regolarmente presente in Italia, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate.

In un primo momento, a lanciare l’allarme era stato il padre del ferito, che aveva riferito di un’aggressione durante un tentativo di rapina. La ricostruzione iniziale, tuttavia, non avrebbe trovato conferma negli accertamenti svolti dai militari, che, ascoltando la vittima e altri testimoni, hanno escluso l’ipotesi della tentata rapina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe colpito un connazionale alla gamba sinistra con un fendente al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Il ferito, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, ha riportato lesioni giudicate guaribili in otto giorni. Il coltello è stato recuperato sul luogo dell’accaduto e sequestrato dai Carabinieri.

Ma i controlli serali disposti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa hanno portato anche ad altre due denunce per porto di armi od oggetti atti ad offendere. A Scoglitti, un 25enne residente a Santa Croce Camerina, già denunciato in passato per un episodio analogo, è stato trovato con un bastone di legno lungo 60 centimetri nascosto nel bagagliaio della sua Mercedes.

A Vittoria, invece, un trentenne originario di Avola e senza fissa dimora è stato controllato in piazza Nenni: nella tasca dei pantaloni nascondeva un coltello lungo 20 centimetri. Tre denunce nel territorio, dunque, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo delle forze dell’ordine. Tutte le ipotesi accusatorie dovranno essere verificate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza e del contraddittorio tra le parti.

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