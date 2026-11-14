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Acate, viola il divieto di avvicinamento e porta via i figli all’ex moglie: arrestato

Acate, viola il divieto di avvicinamento e porta via i figli all’ex moglie: arrestato

14 Nov 2026 10:54
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Non poteva avvicinarsi all’ex moglie e ai figli, ma ha preso i bambini e ha minacciato la donna. Un 40enne di Acate è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale con le accuse di minaccia e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il «Codice rosso» è scattato quando la donna si è presentata in serata in caserma per denunciare il comportamento dell’ex marito. I militari hanno accertato che l’uomo era già sottoposto a una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi a lei e ai figli minorenni. Nonostante il divieto, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe portato via i bambini dai nonni paterni, dove avevano trascorso il fine settimana, e alla richiesta della madre di riportarli a casa avrebbe risposto aggredendola e minacciandola verbalmente, anche attraverso i social.

Ricevuta la querela, i carabinieri sono andati a casa dell’uomo ad Acate, dove hanno trovato i tre bambini. Con l’aiuto dei genitori del 40enne, arrivati per calmarlo, i piccoli sono stati accompagnati in caserma e riaffidati alla madre.

L’uomo è stato arrestato per la violazione del divieto di avvicinamento e, dopo le formalità di rito, posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne valuterà le responsabilità nel contraddittorio tra le parti.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.