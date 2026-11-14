Acate, viola il divieto di avvicinamento e porta via i figli all’ex moglie: arrestato

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Non poteva avvicinarsi all’ex moglie e ai figli, ma ha preso i bambini e ha minacciato la donna. Un 40enne di Acate è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale con le accuse di minaccia e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il «Codice rosso» è scattato quando la donna si è presentata in serata in caserma per denunciare il comportamento dell’ex marito. I militari hanno accertato che l’uomo era già sottoposto a una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi a lei e ai figli minorenni. Nonostante il divieto, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe portato via i bambini dai nonni paterni, dove avevano trascorso il fine settimana, e alla richiesta della madre di riportarli a casa avrebbe risposto aggredendola e minacciandola verbalmente, anche attraverso i social.

Ricevuta la querela, i carabinieri sono andati a casa dell’uomo ad Acate, dove hanno trovato i tre bambini. Con l’aiuto dei genitori del 40enne, arrivati per calmarlo, i piccoli sono stati accompagnati in caserma e riaffidati alla madre.

L’uomo è stato arrestato per la violazione del divieto di avvicinamento e, dopo le formalità di rito, posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne valuterà le responsabilità nel contraddittorio tra le parti.

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