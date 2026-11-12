Oncologia del Giovanni Paolo II, arrivano i due lettini donati dai Lions

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La solidarietà del territorio si fa aiuto concreto per la sanità ragusana. Sono stati consegnati questa mattina al reparto di Oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa due lettini meccanici donati dai Lions dell’VIII Circoscrizione, grazie alla raccolta fondi del Gran Galà del 10 agosto al Castello di Donnafugata.

I lettini serviranno a migliorare la qualità dell’assistenza e ad agevolare il lavoro quotidiano del personale sanitario. Un risultato che nasce dalla generosità di tanti cittadini e dal contributo significativo della Orthom, che ha partecipato alla copertura dei costi delle attrezzature.

Ornella Licitra, presidente del Lions Club Ragusa Host, club capofila, parla di grande orgoglio e soddisfazione per aver coinvolto tante persone della città e aver trasformato la partecipazione al Gran Galà in un aiuto concreto per il reparto.

Per Laura Pisana, presidente della VIII Circoscrizione Lions, la donazione è l’occasione per ribadire che i Lions, a livello di Circoscrizione, Distretto e nel mondo, sono al servizio delle persone più deboli, con generosità e gentilezza e grazie a quanti hanno raccolto l’appello alla solidarietà.

Giuseppe Drago, direttore generale dell’Asp di Ragusa, vi legge un momento di forza per l’intero territorio: la prova della vicinanza della comunità alla sanità ragusana e di come, accanto alle criticità, ci siano anche aspetti positivi, perché il sostegno della società civile contribuisce concretamente al percorso di assistenza dei pazienti.

Leggi anche: Solidarietà sotto le stelle: il Lions dona due lettini meccanici all’Oncologia del Giovanni Paolo II

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it