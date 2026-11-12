Michelin 2027, Ragusa tiene le sue stelle: il Duomo di Sultano resta a due

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La provincia di Ragusa mantiene intatta la sua costellazione nella Guida Michelin 2027. Nessuna nuova stella, ma soprattutto nessuna perdita: il Duomo di Ciccio Sultano a Ragusa Ibla si conferma con due stelle, mentre conservano una stella la Locanda Don Serafino di Vincenzo Candiano, sempre a Ragusa Ibla, e Votavota di Giuseppe Causarano e Antonio Colombo a Marina di Ragusa. Quattro stelle complessive distribuite su tre ristoranti, che continuano a tenere il territorio ibleo ai vertici della ristorazione siciliana.

Il verdetto è arrivato oggi, 12 novembre, dal Teatro Municipale di Piacenza, dove è stata presentata la 72esima edizione della Guida Michelin Italia. Per Ragusa l’attesa riguardava soprattutto il Duomo, da anni stabilmente nel gruppo dei ristoranti italiani con due stelle e indicato, alla vigilia, anche tra i nomi sui quali si concentravano le aspettative per un possibile salto ulteriore. La terza stella non è arrivata, ma il ristorante di Ciccio Sultano resta uno dei quattro bistellati siciliani. Michelin descrive la sua cucina come un racconto della Sicilia capace di intrecciare identità, memoria e prospettive future.

Le stelle della provincia di Ragusa

Il riferimento più alto resta dunque il Duomo, nel cuore di Ragusa Ibla. Ciccio Sultano ha costruito negli anni una delle esperienze gastronomiche più riconoscibili dell’Isola, legando la ricerca contemporanea alla storia e alle stratificazioni culturali della cucina siciliana. La conferma delle due stelle mantiene il locale nell’élite nazionale.

A poca distanza si conferma con una stella la Locanda Don Serafino, guidata da Vincenzo Candiano. Il ristorante, ricavato negli ambienti scenografici scavati nella roccia sotto Ibla, continua a essere premiato per una cucina creativa che parte fortemente dalla Sicilia, alternando piatti ormai diventati classici a nuove interpretazioni. Michelin sottolinea anche il valore dell’accoglienza e di una cantina che ha raggiunto circa 2.880 etichette.

La terza insegna stellata della provincia guarda invece direttamente al mare. Votavota, sul lungomare di Marina di Ragusa, mantiene la sua stella con gli chef Giuseppe Causarano e Antonio Colombo. Una cucina nella quale il pescato rimane protagonista, lavorato con tecniche contemporanee e una forte attenzione al territorio. Per Michelin è una proposta capace di unire qualità, creatività e identità mediterranea.

Non ci sono dunque ingressi o uscite nella provincia: la fotografia della Michelin 2027 conferma la solidità delle tre insegne che avevano già conquistato il riconoscimento.

Sicilia, arriva una nuova stella a Palermo

La vera novità siciliana arriva da Palermo, dove entra tra gli stellati Charleston by Giovanni Solofra. Il ristorante conquista la sua prima stella e porta a 22 il numero complessivo dei ristoranti stellati dell’Isola, suddivisi tra quattro con due stelle e diciotto con una stella.

Il Charleston ottiene anche il riconoscimento Passion Dessert, assegnato dalla Michelin alle insegne che si distinguono in maniera particolare per la proposta dolce. È quindi il nome siciliano che più emerge dall’edizione 2027.

Ai vertici della Sicilia restano, con due stelle, oltre al Duomo di Ragusa, La Madia di Pino Cuttaia a Licata, I Tenerumi a Vulcano e St. George by Heinz Beck a Taormina. Nessun ristorante siciliano raggiunge invece le tre stelle.

La nuova edizione consolida così una geografia dell’alta cucina siciliana ormai molto diffusa: da Ragusa a Palermo, da Taormina a Catania, passando per Licata, Bagheria, Siracusa, Noto e le isole minori. Ragusa continua però a mantenere un peso particolare, con tre ristoranti stellati concentrati tra il capoluogo e Marina di Ragusa.

Italia, 382 ristoranti stellati e 27 novità

Su scala nazionale, la Guida Michelin Italia 2027 conta 382 ristoranti stellati: 13 con tre stelle, 40 con due e 329 con una. Le novità stellate sono complessivamente 27: tre ristoranti conquistano la seconda stella e 24 entrano per la prima volta nel firmamento Michelin.

Le nuove due stelle vanno ad Al Gatto Verde di Jessica Rosval a Modena, Pascucci al Porticciolo di Gianfranco Pascucci a Fiumicino e Orma Roma di Roy Caceres. Tra le 24 nuove prime stelle, oltre al Charleston palermitano, figurano ristoranti distribuiti dall’Alto Adige alla Sardegna, con nove chef di età pari o inferiore ai 35 anni.

La notizia più clamorosa arriva però dal vertice: Uliassi di Senigallia passa da tre a due stelle, mentre nessun nuovo ristorante conquista il massimo riconoscimento. Con la chiusura del Quattro Passi, il numero dei tristellati italiani scende così a 13. Restano nell’Olimpo, tra gli altri, Osteria Francescana, Piazza Duomo, Villa Crespi, Le Calandre, Da Vittorio, Enoteca Pinchiorri, La Pergola, Reale ed Enrico Bartolini al Mudec.

Per la provincia di Ragusa, dunque, la Michelin 2027 non porta nuovi ingressi ma consegna una conferma significativa: quattro stelle restano accese tra Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, con Sultano, Candiano, Causarano e Colombo ancora nella mappa dell’alta cucina italiana.

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